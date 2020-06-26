شكرا لقرائتكم خبر عن وحدك حبيبى.. وليد توفيق يغنى فى فيديو نادر مع جورج وسوف ونجوى كرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم وليد توفيق عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو نادر شهد اجتماعه مع كل من المطربة نجوي كرم، والمطرب جورج وسوف، حيث استمتعوا وقتها معاً بالغناء مثلما ظهر خلال الفيديو الذى استرجع وليد توفيق ذكرياته معه، وعلق عليه بكتابة : " خبروني عن ذكرياتكم مع وحدك حبيبي .. الفيديو من سهرة تلفزيون المستقبل مع الغاليين نجوى كرم وجورج وسوف".



وليد توفيق مع جورج وسوف ونجوى كرم

على جانب آخر حرص الفنان اللبناني وليد توفيق، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية هو وأفراد أسرته، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "صحتي كويسة الحمد لله.. ولا صحة لأي شائعات تُردد من آن لآخر".

وقال "توفيق" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إن جميع أفراد أسرته بخير ويلتزمون بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، داعيًا بقوله: "يارب وباء كورونا يخلص في أقرب وقت.. مكناش حاسين بنعم ربنا علينا.. يارب نلتقي بكل حبايبنا قريب".

كما نفى الفنان اللبناني وليد توفيق، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن تعرض الفنان جورج وسوف، لوعكة صحية مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة: "جورج صحته كويسة وبخير ومبسوط".

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وقال توفيق، إنه تواصل مساء أمس مع جورج وسوف، حيث يُقيم في سوريا حاليًا، إذ فشل في العودة للبنان، بسبب تعليق الطيران، موضحًا أنه من المفترض الوصول إلى بيروت فور فتح المجال الجوي.

وكشف عن تفاصيل الأغنية الجديدة التي تجمعه بـ"وسوف"، حيث جرى الانتهاء من تسجيل الموسيقى والكورال فضلًا عن إجراء بروفة قبل التسجيل النهائي، لافتًا إلى أن قطاع من رواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مؤخرًا مقطع فيديو يظهر فيه "جورج" وهو مصاب بوعكة صحية، زعم فيه أنه انسحب من استكمال تسجيل الأغنية نظرًا لإصابته، قائلًا: "تاريخ هذا الفيديو يعود لعام 2017، وجورج صحته جيدة حاليًا".

كما أعرب الفنان اللبناني وليد توفيق، عن سعادته البالغة لتعاونه مع الفنان هاني شاكر، في أغنية جديدة، تدور في إطار رومانسي، ومن المُقرر أن يغني نقيب الموسيقيين باللهجة اللبنانية.

وقال توفيق إنه من المُقرر طرح هذه الأغنية خلال الفترة المقبلة، واصفًا أداء هاني شاكر في غناءه باللبنانية، بقوله: "صوته زي العسل.. وأنا بعشق صوته".