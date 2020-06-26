شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. عرض مسرحية "المقام العالى" على قناة وزارة الثقافة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "المقام العالى" للمخرج إسلام إمام، الخميس المقبل، أون لاين على ‏قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب،‎ ‎فى إطار مبادرة " إضحك .. فكر .. أعرف " التى ‏أطلقتها وزارة الثقافة، وينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ‏ممثلا فى مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى بقيادة الفنان ‏إيهاب فهمى.

‎ ‎عرض "المقام العالى " مأخوذ عن قصة " البيت الريفى " لتشيكوف، حيث أن فكرة ‏المبادرة قائمة على تقديم عشر مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسى ‏تشيكوف وجاء اختياره فى إطار الاحتفال بعام مصر روسيا .‏

‏ وتدور أحداث العرض حول عثور أحد الأزواج على خطاب قد أرسل له عن طريق ‏امرأة مجهولة ويخاف أن تكتشف زوجته هذا الجواب فيحاول أن يخفيه عنها ويقوم ‏بتتبع الفتاة التى أرسلته وفى إطار أحداث العرض يكتشف الكثير من المفاجآت، ‏والعرض بطولة سمر علام، حمدى عباس، عمرو عبد العزيز ؛ ديكور يحيى ‏صبيح، وموسيقى محمد خالد، إضاءة عز حلمى ‏‎. ‎‎ ‎

يذكر أن أخر عروض المخرج إسلام إمام كان عرض " المتفاءل " من إنتاج ‏المسرح القومى، وقد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، العرض بطولة سامح حسين، ‏يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر ‏الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ‏و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم ‏شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، ‏استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير.‏