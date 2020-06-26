شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. عرض مسرحية "المقام العالى" على قناة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "المقام العالى" للمخرج إسلام إمام، الخميس المقبل، أون لاين على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، فى إطار مبادرة " إضحك .. فكر .. أعرف " التى أطلقتها وزارة الثقافة، وينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا فى مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى.
عرض "المقام العالى " مأخوذ عن قصة " البيت الريفى " لتشيكوف، حيث أن فكرة المبادرة قائمة على تقديم عشر مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسى تشيكوف وجاء اختياره فى إطار الاحتفال بعام مصر روسيا .
وتدور أحداث العرض حول عثور أحد الأزواج على خطاب قد أرسل له عن طريق امرأة مجهولة ويخاف أن تكتشف زوجته هذا الجواب فيحاول أن يخفيه عنها ويقوم بتتبع الفتاة التى أرسلته وفى إطار أحداث العرض يكتشف الكثير من المفاجآت، والعرض بطولة سمر علام، حمدى عباس، عمرو عبد العزيز ؛ ديكور يحيى صبيح، وموسيقى محمد خالد، إضاءة عز حلمى .
يذكر أن أخر عروض المخرج إسلام إمام كان عرض " المتفاءل " من إنتاج المسرح القومى، وقد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، العرض بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير.
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