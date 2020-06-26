شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحتفل بزواج شقيقه : "اخويا اتجوز يا ناس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب مصطفى حجاج على الاحتفال بمناسبة عقد قران أخيه مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه مع أخيه وعلق عليها بكتابة رسالة إليه قال فيها : "مبروك مبروك يا روح قلبي فرحة عمري بيك يافهمي ياحجاج نور عين اخوك فهمي حجاج اتجوز يا ناس".

Advertisements على جانب آخر شارك المطرب مصطفى حجاج خلال موسم دراما رمضان الماضى بغناءه تتر مسلسل "خيانة عهد"، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي. مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

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