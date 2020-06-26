شكرا لقرائتكم خبر عن كوارث عمليات تجميل الفنانات ورد فعل فيفي عبده على حالات كورونا "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة عدد كبير من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها سر اتجاه الفنانات لعمليات التجميل، والكوارث التى يتعرضون لها بعد إجراؤها. وتتطرق الحلقة أيضا لرد فعل الفنانة فيفى عبده على إرتفاع حالات كورونا، وكيف استقبلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قرار عودة الطيران فى لبنان، وكواليس أزمة خناقة حسن الرداد وإيمى سمير غانم. Advertisements برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير يونس، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.

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