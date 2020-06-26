شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تتعاقد مع محمد رمضان لمدة عامين مقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع النجم محمد رمضان، على إنتاج أعماله لمدة عامين مقبلين، بحيث تتولى شركة سينرجى إنتاج أعماله خلال هذه الفترة، منها مسلسل رمضان المقبل، وهو"الإمبراطور"، الذى يتناول السيرة الذاتية للنجم الكبير الراحل أحمد زكى، للكاتب الكبير بشير الديك.

كانت الشركة المتحدة قد قدمت عدة أعمال فنية مؤخرا للنجم محمد رمضان، حيث تولت شركة سينرجى إنتاج أخر مسلسلين لـ محمد رمضان وهما "زلزال"، والذى عرض رمضان قبل الماضى، و"البرنس"، الذى عرض رمضان الماضى، وحقق نجاح كبير للغاية.

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يذكر أن شركة سينرجى بإشراف الشركة المتحدة تستعد لإنتاج عدة أعمال فنية لكبار النجوم على أن تعرض خلال موسم رمضان المقبل منها "نسل الأغراب"، للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، و"القاهرة كابول"، من بطولة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، و"هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز وهند صبرى.