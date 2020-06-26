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وفاء عامر تشكر أطباء مصر والممرضين وعمال النظافة لمواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة وفاء عامر عن شكرها الشديد لأطباء مصر والطواقم الطبية والممرضين وعمال النظافة لمكافحتهم ومواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، وقالت الفنانة وفاء عامر في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مساء اليوم :" أطباء مصر وصف ممرضات مصر وعمال النظافة شكرا ليكم من القلب شكرا على تضحياتكم".

يشار إلى أن النجمة وفاء عامر تشارك فى فيلم "خان تيولا" والذى ينتهى أبطاله من تصويره خلال أيام، ويشارك فى بطولته معها كل من الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر وراندا البحيرى، ومحمود البزاوى ومن المقرر استئناف التصوير خلال الايام المقبلة بعد القضاء على .

 

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وتكشف تفاصيل أحداثه التى تدور حول فكرة الخلود وتمسك الناس بالحياة فى فندق تم بناؤه خلال الحرب العالمية الثانية عام 1939، حيث يتواجد بطل العمل الفنان نضال الشافعى بداخله وتحدث مفاجأة خلال الفيلم يقلب الأحداث رأسا على عقب.

 

 

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