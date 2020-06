شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. داكوتا جونسون تزور صديقتها بعد تخفيف الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة داكوتا جونسون وهى تتحرك من منزلها بعد تخفيف الحظر، ذاهبة لزيارة إحدى صديقاتها فى لوس أنجلوس، حيث كانت ترتدى ملابس بيضاء، وبدت فيها أنيقة وبسيطة، وحملت جونسون لاب توب وحقيبة يقدر ثمنها بنحو 950 جنيه إسترلينى.

وفى سياق متصل طرحت الشركة المنتجة لفيلم THE HIGH NOTE أول برومو للفيلم التى تقوم ببطولته النجمة داكوتا جونسون، والذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى، وحددت الشركة المنتجة شهر مايو المقبل كموعد لطرح الفيلم التى تراهن على نجاحه الممثلة داكوتا جونسون، حيث سبق وأدلت بتصريحات صحفية أكدت فيها علي أن كواليس العمل كانت مميزة للغاية وأنها تثق في نجاح العمل بعد طرحه إلي حد كبير.

فيلم THE HIGH NOTE تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وتحاول داكوتا جونسون أن تتغلب فيه علي لعنة فيلم The 50 Shades of Grey الذي يعتبر أشهر أفلامها السينمائية حيث يراها الكثيرون لا تتمكن من النجاح خلال مسيرتها سوي بأجزاء هذا العمل الشهير، والذي يستند في نجاحه إلي جرأته إلي حد كبير.