شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة.. يوسف شاهين وحنان ترك يشاهدان "شفيقة ومتولى" من إخراج أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى صورة نادرة، تواجد المخرج الكبير يوسف شاهين والنجمة حنان ترك برفقة أسامة الباز مدير مكتب رئيس ‏الجمهورية حسنى مبارك فى ذلك الوقت، ويتوسطهم المخرج فهمى الخولى يشاهدون العرض المسرحى "شفيقة ‏ومتولى" من إخراج الدكتور اشرف زكى نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون الحالى، تلك المسرحية التى نال عنها ‏جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. ‏

كانت نقابة المهن التمثيلة بقيادة الدكتور أشرف زكى قد أصدرت بيانا هنأت فيه الفائزين بجوائز الدولة التقديرية ‏والتشجيعية هذا العام فى عدد من المجالات الفنية، وهم المخرج الكبير الراحل محسن حلمى، والذى حصل على جائزة ‏التفوق والكاتب الكبير لينين الرملي "بجائزة النيل"، والأستاذة الدكتوره هدى وصفى "بجائزة الدولة التقديرية فى الفنون ‏والفنانة سلوى أحمد بجائزة الدولة التشجيعية "فى التمثيل المسرحى.‏

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يذكر أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى كان قد أجرى عملية جراحية تركيب دعامتين وصرح بعدها وقال ‏إنه بحالة جيدة الآن بعدما أجرى عملية جراحية لتركيب دعامات، وتابع: "الحمد الله أنا كويس.. وبشكر الجميع.. وأنا ‏جالى برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش".‏