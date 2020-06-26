- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة.. يوسف شاهين وحنان ترك يشاهدان "شفيقة ومتولى" من إخراج أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كانت نقابة المهن التمثيلة بقيادة الدكتور أشرف زكى قد أصدرت بيانا هنأت فيه الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية هذا العام فى عدد من المجالات الفنية، وهم المخرج الكبير الراحل محسن حلمى، والذى حصل على جائزة التفوق والكاتب الكبير لينين الرملي "بجائزة النيل"، والأستاذة الدكتوره هدى وصفى "بجائزة الدولة التقديرية فى الفنون والفنانة سلوى أحمد بجائزة الدولة التشجيعية "فى التمثيل المسرحى.
يذكر أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى كان قد أجرى عملية جراحية تركيب دعامتين وصرح بعدها وقال إنه بحالة جيدة الآن بعدما أجرى عملية جراحية لتركيب دعامات، وتابع: "الحمد الله أنا كويس.. وبشكر الجميع.. وأنا جالى برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش".
يوسف شاهين وحنان ترك
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة.. يوسف شاهين وحنان ترك يشاهدان "شفيقة ومتولى" من إخراج أشرف زكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.