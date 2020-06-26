شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخليج 365.. 10 أفلام لأحمد حلمى على watch it.. والعوضى فى بروفات شديد الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الموجز الفنى لـ"الخليج 365"، الذى قدمته رغدة بكر، وأعده الزميل أحمد عبد الرحمن، عددا من الأخبار المهمة على الساحة الفنية، على رأسها watch it تتيح لمشاهديها 10 أفلام للنجم أحمد حلمى فى قسم باسمه، بالإضافة إلى ظهور الفنان أحمد العوضى فى بروفات مسلسل "شديد الخطورة".

واستعرض الموجز تدشين القائمون على منصة watch it الرقمية قسما كاملا من أجمل أعمال النجم أحمد حلمى، لهواة الأفلام الكوميدية ومحبى نجمهم المفضل، واختارت المنصة 10 أفلام لنجم الكوميديا لعرضها للجمهور بجانب باقة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى تعرضها المنصة.

ومن الأخبار الأخرى، مشاركة الفنان أحمد العوضى جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بمقاطع فيديو جديدة من مشاهد الأكشن التي يشارك فيها بكواليس مسلسل "شديد الخطورة"، ونشر مقطعا مصورا لبروفات مشاهد الأكشن بالمسلسل على "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه: "من بروفات أكشن "شديد الخطورة".. من 1 / 7 watch it".

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وكذلك كشفت الفنانة منى إش إش عن إصابة والدها الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا، وقالت، "الكورونا راحت لبابا لحد بيته زى ماجتلى لحد بيتى.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. يارب اشفى أبويا وعافيه واشفينى واشفى كل مريض يتألم.. آمين يارب العالمين".

من ناحية أخرى شاركت النجمة نيللى كريم فى الحملة ، ونشرت صورة لها على موقع "إنستجرام"، وهى ترفع لافتة "الختان جريمة" لتعلن تضامنها الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التى تتسبب فى مشاكل كبرى للفتيات.





كما انضم الفنان أمير صلاح الدين للفنانين المشاركين في حملة "احميها من الختان"، التى أطلقها المركز القومى للمرأة، ونشر صورة ليه وهو يحمل لافتة عليها اسم الحملة، عبر "إنستجرام".

من جانب أخر، احتفل الفنان أحمد زاهر، بعيد ميلاد ابنته ملك، ونشر صور له معها وهم بيقضوا إجازة الصيف فى فندق من فنادق مدينة العلمين الجديدة، وكتب أحمد زاهر، فى تعليقه على الصور اللى نشرها على "إنستجرام": "كل سنة وانتى طيبة يا روح قلبى يا أول فرحتى.. ربنا يحميكى ويخليكى ليا يا أجمل وأحن وأطيب بنوته فى العالم.. بحبك يا ملك".