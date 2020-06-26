شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيكول كيدمان وكيث أوربان بالكمامات فى بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجمة نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان وهما يتناولون وجبة غداء سريعة بمطعم فى بيفرلى هيلز، وذلك بالتزامن مع عيد زواجهما، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا الحائزة على جائزة أوسكار بملابس أنيقة وسترة بيضاء وقبعة من القش.

النجمة العالمية نيكول كيدمان استغلت فترة العزل المنزلى، الذى قضتها بقصرها فى مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد لتعلم اللغة الإيطالية.

وقالت كيدمان إنها تستغل هذا الوقت لتعلم اللغة الإيطالية، وتابعت قائلة: "لطالما أحببت إيطاليا، لكن القدرة على إعادة اكتشاف اللغة الآن كان بمثابة نعمة إنقاذ بالنسبة لى".

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وكانت نيكول قد أعربت مسبقًا عن رغبتها بتعلّم اللغة الإيطالية، ففى عام 2014، كشفت الممثلة العالمية من أصول أسترالية لمجلّةMarie Claire بأن تحدّثها الإيطالية بطلاقة هو أحد أهم أولوياتها الدائمة.

وعلى صعيد مختلف، اختارت نيكول كيدمان الانتقال للعيش فى الولايات المتحدة خلال فترة انتشار وباء فايروس كورونا، إذ أنها تُقيم حاليًا في قصرها الواقعة في مدينة ناشفيل الواقعة في ولاية تينيسي برفقة زوجها المغني الريفي "كيث أوربان"، وبناتهما "صانداي روز" البالغة من العمر 11 عامًا، و "فيث مارغريت" البالغة من العمر 9 أعوام.