شكرا لقرائتكم خبر عن برافو يا دينا.. محمد رمضان يعلق على فتاة قلدته بالمكياج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا مؤخراً عدة صور لفتاة تمكنت من تقليد النجم محمد رمضان إلى حد كبير، حيث نشرت دينا أحمد، عدة صور عبر صفحتها على موقع فيس بوك، وعلقت عليها بكتابة : " اخيرا وليس اخرا، .. لوك اول شخصيه راجل كانت محمد رمضان، .. الشخصيه اللي حبيت النتيجه بتاعتها والله والفيدباك كان عظمه، .. كل ده محمد رمضان مشافهاش، .. يلا بقا اديني نزلت البوست يلا كلو شير".



محمد رمضان

النجم محمد رمضان بدوره فاجأ دينا حيث رأى الصور وقام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وعلق عليها بكتابة: " براڤو دينا".

وكان فاجأ النجم محمد رمضان، صباح اليوم جمهوره ومتابعيه بنشر مقطع فيديو يجمعه مع المطرب أحمد فهمى، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهر النجمان فى مقطع الفيديو دون أن يتحدثا بينما كانت فى الخلفية تتردد كلمات وألحان أغنية "اسمها إيه" لفريق "واما"، الذى يغنى ضمن نجومه أحمد فهمى.

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دينا احمد تقلد محمد رمضان

بدوره، نشر المطرب أحمد فهمى، مقطع الفيديو نفسه، إضافة إلى مقطع فيديو آخر يجمعه مع محمد رمضان، لكن فى الخلفية كانت كلمات وألحان أغنية "مافيا"، وفيما لم يوضح النجمان أى تفاصيل خلال مقاطع الفيديو القصيرة التى نشروها، لكن يبدو أنهما يستعدان للتعاون معًا فى عمل غنائى جديد، حيث أشارا بأيديهما للمتابعين بالانتظار، كما رفعوا أيديهما بالإشارة لـ"نمبر وان".

وعلى صعيد آخر، يشار إلى أن، النجم محمد رمضان كان قد أعلن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، ليعرض فى رمضان 2021، فيما يبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، فى كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، مع عقد جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير، وكان بشير الديك قد صرح من قبل بأن الإمبراطور أحمد زكى كان له صاحب شخصية مصرية خالصة، ولذلك كان يؤدى شخصيات وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته.