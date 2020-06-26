شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى أفضل ممثلة من مركز السينما العربية عن فيلم "نورا تحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتنصت النجمة هند صبرى جائزة أفضل ممثلة عربية من توزيع جوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، الذى يقيمه مركز السينما العربية عبر احتفالية على موقع Zoom والتى تقام سنويا عن فيلمها "نورا تحلم".

وعبرت عند صبرى عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية وتمنت صبري أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية لافتة أن الفيلم مازال يحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.

وأضافت هند صبرى أن سعادتها زادت بتزامن الجائزة مع عرض الفيلم عبر منصة نيتفليكس العالمية وتحقيقه معدلات مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية للغاية عبر العالم كله وليس الشرق الأوسط فقط وهو ما تتيحه المنصات الإلكترونية انك ومن خلال منزلك تستطيع مشاهدة افلام متنوعة ومختلفة سواء تجارية سائدة أو نوعيات أخرى.

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وكان فيلم "نورا تحلم" قد عرض دوليا في عدة مهرجانات حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي، قبل أن يحط الرحال في بلده تونس ليعرض بها للمرة الأولى.

وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه امس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري، والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.

وبهذا تواصل هند صبري تحقيق نجاحات سينمائية كبرى لهذا العام ففيلمها الفيل الازرق ٢ في تخطي حاجز ال١٠٢ مليون جنيه مصري في رقم قياسي واستطاعت تحقيق ردود فعل إيجابية جدا بظهورها كضيفة شرف في فيلم الممر الذي تجاوزت إيراداته ٧٥ مليون جنيه وحصدها لثلاثة جوائز تمثيل عن نورا تحلم وجائزتين افضل عمل للفيلم نفسه.