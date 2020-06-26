شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يعلق على قرار رفع الحظر: "من بكرة أنت وكمامتك ودعوات مامتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب رامى جمال، على قرار إعادة فتح المقاهى ورفع الحظر وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها وهو الأمر الذى لاقى احتفالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى. المطرب رامى جمال، كتب عبر حسابه بموقع انستجرام، علق قائلاً:"من بكرة أنت وكمامتك ودعوات مامتك.. رامى جمال للحكم والأمثال".



رامى جمال

فيما علق جمهور الفنان رامى جمال على البوست: "كفاية بقى يا رامي لأن أحنا من يوم ما طلعت أغنية سقف وأحنا مش ملاحقين"، وأصاف آخر: "ولو الظروف هتسخف زقف"، وقالت منى :" نرجع نسقف تانى بقى".

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وكان قد أعرب الفنان رامى جمال، عن سعادته بحالة التكاتف التى انتابت الشعب المصرى واصطفاف الدول العربية مع مصر فى أمنها القومى، مؤكدا أن وقت الجد كل الشعب جنود، معبرا عن سعادته أيضا بتضامن السعودية والإمارات مع مصر وأنهم جيش واحد فى الوطنية والعروبة والأخوة والمصير الواحد.

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر: "ببقى فى قمة السعادة لما بشوف إن وقت الجد كل الشعب جنود، وببقى أسعد لما بشوف اننا والسعودية والإمارات موقف واحد، ووقت الجد جيش واحد الوطنية والعروبة والأخوة والمصير الواحد، دمتم سالمين وسنظل إخوة".

يشار إلى أن الفنان رامى جمال، حذر جمهوره ومتابعيه من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، قائلا: "اليومين دول بالذات كلكم تخلو بالكم من صحتكم ومن الإجراءات الوقائية، عارف كلنا زهقنا، بس حكمة ربنا إننا لسه مكملين، فياريت محدش يهمل ولا يبسط الموضوع لأنه خلاص دى مرحلة الذروة".