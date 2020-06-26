شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال أول فيلم روائى للمخرجة نيفين شلبى "سوء الرجالة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت المخرجة ميفين شلبى تصوير فيلمها "سوء الرجالة" أول فيلم روائى طويل لها، مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان تأليف علاء سليمان، واخترت لبطولته باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار، فيراس السعيد، ‏محمود الليثي، و مجموعة من الوجوه الشابة ، وكتب له السيناريو والحوار نيفين شلبى و دينا السقا.‏

وأعلنت مخرجة الفيلم نيفين شلبى بدء تصوير أوب مشاهد العمل للنجم باسم سمرة، ونشرت صورة تجمعهما معلقة ‏عليها: "أول يوم تصوير مع النجم باسم سمرة فى الفيلم الروائى الطويل سوء الرجالة إخراج نيفين شلبى‎".‎

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نيفين شلبى هى مخرجة حصلت على عدد من الجوائز داخل مصر وخارجها كما شاركت فى لجان تحكيم عدد من ‏المهرجانات السينمائية، ولها عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية أبرزها "التمثال"، "ومضة"، "حكاية تمرد"، وغيرها‎.‎

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، ‏سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام ‏محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة‎.‎