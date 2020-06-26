تعرف على أبطال أول فيلم روائى للمخرجة نيفين شلبى "سوء الرجالة"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأعلنت مخرجة الفيلم نيفين شلبى بدء تصوير أوب مشاهد العمل للنجم باسم سمرة، ونشرت صورة تجمعهما معلقة عليها: "أول يوم تصوير مع النجم باسم سمرة فى الفيلم الروائى الطويل سوء الرجالة إخراج نيفين شلبى".
نيفين شلبى هى مخرجة حصلت على عدد من الجوائز داخل مصر وخارجها كما شاركت فى لجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية، ولها عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية أبرزها "التمثال"، "ومضة"، "حكاية تمرد"، وغيرها.
يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.
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