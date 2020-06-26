شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر يقود مهمة جديدة لإنقاذ البيت الأبيض.. جزء رابع من سلسلة Fallen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مهام الحارس الشخصى للرئيس الأمريكى والبيت الأبيض، لم تنتهى بعد، فبعد انتهاء الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة Fallen، أكد النجم العالمى جيرارد بتلر، أن هناك جزء رابع جارى الاعداد له لاستكمال سلسلة الأكشن الشهيرة.

وكشف النجم صاحب الـ ٥٠ عاماً فى تصريحات لصحيفة الديلى ميل البريطانية، أن الجزء الجديد من سلسلة لم يتم الانتهاء منه حتى الان ولكنه سيعود بمهمة جديدة جارى التحضير لها على ان تعرض فى شاشات السينما نهاية العام القادم، ولم يستقر القائمين على السلسلة اسم الجزء الرابع حتى الآن.



جيرار بتلر

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وشارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، ومورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجاد بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

ودارت أحداث الفيلم لتأتى تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.