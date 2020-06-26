الخيانة أفقدته البصر والعقل.. أسرار نهاية حياة عبدالفتاح القصرى فى حكايات زينب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب أسرار نهاية حياة الفنان عبدالفتاح القصرى وتفاصيل المأساة التى ختم بها حياته.
وكشفت عبداللاه وقائع هذه المأساة من خلال حوارها مع نجلاء القصرى ابنة شقيق عبدالفتاح القصرى، وما نشرته الصحف ، حيث أفصحت صورة نشرتها جريدة الجمهورية عام 1964 للقصرى بعد أن قد بصره وذاكرته ووقف يستجدى المارة من شباك غرفته عن الحال الذى وصل إليه الفنان الكبير بعد استيلاء زوجته على أمواله وإجباره على تطليقها بل وأن يوقع شاهدا على زواجها من ابنه بالتبنى ، وبعدها حبسته فى بدروم منزله ليعانى من الجوع والمرض حتى فقد ذاكرته.
وكشفت الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل الجزء الثانى الحزين من حياة عبدالفتاح القصرى ، حيث كشف الجزء الأول تفاصيل بداية حياته ومشواره الفنى.
وأشارت الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه إلى تفاصيل الأحداث التى توالت بعد اكتشاف جريمة زوجة القصرى وكيف عاش الفنان الكبير الأيام الأخيرة فى حياته بعد هدم منزله وحتى وفاته.
يذاع برنامج حكايات زينب يوم الجمعة من كل اسبوع على موقع الخليج 365.
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