شاهد.. احمد جمال في كواليس اغنية جيل بطل

حرص المطرب احمد جمال على مشاركة جمهوره بصورة جديدة من كواليس أغنية "جيل بطل"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وعلق "جمال" على الصورة قائلا : "يا صاحبي طمني عليك و عالحبايب و الجيران.. كواليس جيل بطل"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور معبرين عن إعجابهم بالصورة. بالصورة. Advertisements شاهد يذكر أن "جيل بطل " وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.

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