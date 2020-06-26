حمادة هلال يطلب من جمهوره الدعاء لوالدته

طلب الفنان حمادة هلال، من جمهوره الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

ونشر "هلال" صورة له برفقة والدته وعلق عليها قائلا: "اسألكم الدعاء، ‏يارب اشفى أمى، يارب ‏اشفى أمى، اللهم صلى على سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

يذكر ان أخر أعمال الفنان حماده هلال، كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض" من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.