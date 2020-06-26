شاهد .. صورة نادرة لـ خالد سليم من أيام الطفولة

نشر النجم خالد سليم صورة نادرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر خالد سليم من خلالها أثناء عمر الطفولة، وعلق عليها قائلًا: اللي في الصورة طفل صغير أسمه خالد سليم بس كان عنده حلم كبير.. طفل صغير أسمه خالد سليم بس كان عنده حلم كبير.. عشان توصل لحلمك لازم تكون واثق في نفسك وفي موهبتك ومتخليش حد يوقفك أبدًا عشان لما Advertisements تكبر تبص لصورتك وتفتكر قد ايه الرحلة كانت صعبة، بس تستاهل. تكبر تبص لصورتك وتفتكر قد ايه الرحلة كانت صعبة، بس تستاهل. يذكر أن النجم خالد سليم طرح مؤخرًا كليب بعنوان اللي فات مات، والكليب من إخراج ريشا سركيس، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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