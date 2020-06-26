في مزيج فني نادر من نوعه تحملها أغنية الفنان سعد لمجرد الجديدة "عدى الكلام"، يلتقي ثلاثية متميزة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعيين معه للمرة الأولى في مسيرته الغنائية. في مسيرته الغنائية. سيتم طرح الأغنية بطريقة الـ"فيديو كليب" يوم 5 يوليو، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع:توما، ويعتبر لقاء غنائي مميز لثلاثي نجح مع كبار نجوم العرب لأول مرة مع لمجرد. الشافعي، توزيع:توما، ويعتبر لقاء غنائي مميز لثلاثي نجح مع كبار نجوم العرب لأول مرة مع لمجرد. أعلن "توما، أمير طعيمة" عن عملهم الجديد مع لمجرد عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى ..توليفة مصرية مغربية في أغنية سعد لمجرد الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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