لأول مرة.. محمد رمضان وأحمد فهمي في عمل فني

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر رمضان من خلاله برفقة النجم أحمد فهمي، حيث فاجأ جمهورها، وقاموا بتشغيل مقطع أغنية بصوت فهمي وكلماتها: فيها Advertisements حاجة حلوة علقتني بيها وأنا مستقتل عليها. حاجة حلوة علقتني بيها وأنا مستقتل عليها. ويعد هو التعاون الفني الأول بين النجمين محمد رمضان وأحمد فهمي، ومن المقرر أن يكشفا تفاصيل العمل قريبًا.

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