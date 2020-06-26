فيديو.. كيتي بيري أحدث كليباتها Daisies

طرحت الفنانة العالمية كيتي بيري أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم Daisies، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنانة العالمية كيتي بيري طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Never Worn White، كما كسر الكليب حاجز الـ 30 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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