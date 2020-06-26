تراند اليوم : لبست بنتها الكمامة وهيا في اللفة .. يسرا اللوزي تكشف تفاصيل ولادتها – فيديو

كشفت الفنانة يسرا اللوزي كواليس ولادتها لطفلتها الأخيرة “نادية”، في ظل تخوفاتها من فيروس كورونا المستجد.

أوضحت يسرا خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “مساء dmc” المذاع على قناة dmc، أنها كانت خائفة للغاية من دخول المستشفى في ظل انتشار الفيروس، خوفا من انتقال العدوى إليها أو إلى المولود، مضيفة: “كمان فكرة إني أولد وأنا لابسة كمامة دي صعبة جدا.. اتنفس ازاي .. كانت حاجة صعبة جدا بس الحمد لله عدت”.

وعن سبب اختيارها لاسم “نادية” تحديدا، أشارت يسرا إلى أنها وزوجها اختارا العديد من الأسماء في البداية واستقرا في النهاية على هذا الاسم، خاصة وأنهما لا يحاولان معرفة نوع الجنين طوال فترة الحمل، فتكون هناك أسامي مقترحة للبنين والبنات حتى اللحظة الأخيرة، مضيفة”: “احنا الاتنين راضيين عن الاسم.. نادية كان من الاختيارات لما كنت بسمي دليلة.. اسم في دماغنا من زمان، وبيتنطق بكل اللغات”.

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جدير بالذكر أن أخر عمل شاركت فيه يسرا اللوزي هو مسلسل “بخط الإيد” مع أحمد رزق وسوسن بدر وعدد كبير من النجوم وعرض خارج موسم دراما رمضان.