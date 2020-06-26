تراند اليوم : علاقة فريدة من نوعها.. إبنة عادل إمام الأقرب لقلب والدها – فيديو

الفنان عادل إمام قليل الظهور الإعلامي، لكن عندما يظهر في برنامج يكون له حكايات عن أولاده.



يعرف الجمهور المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام كونهما دخلا الوسط الفني، أما سارة ابنته الوحيدة لم يكن لها أي ظهور.

لكن قبل سنوات أجرى الفنان عادل إمام لقاء تليفزيونا مع الإعلامية أميرة عبد العظيم في برنامجها “ليلتي” وظهرت ابنته “سارة” في حوار نادر لها.

في اللقاء تحدث إمام عن ابنته وقتها كانت تدرس في الجامعة الأمريكية كلية الإعلام، ووصفها أن دمها خفيف و”حبة الفراولة في سوق السمك والشيء اللطيف في العائلة”، موضحا أن لديها نظرة ثاقبة في الأشخاص عندما تحب شخص أو لا تعجب به يكون رأيها صحيح، وأنها مجتهدة في دراستها.



أما سارة تحدثت عن والدها وكشفت عن اسم الدلع الذي يطلقه عليها وهو “ساسو”.

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وعن علاقتها بوالدها وتحكمه في حياتها قالت إنه كان يترك كل الأمور الخاصة بحياتها لوالدتها، هي تراقب ما تفعله وتخبره، ووصفت نظرتها لوالدها بـ”رهبة” وأن أي شيء تريده تطلبه من والدتها أولا، موضحة أنها بعد دخولها الجامعة تقربت منه أكثر وأصبحت تحكي له كل شيء وتأخذ نصائح منه.

أكدت أن والدها شخص متفاهم لا يفرض عليها رأيه، يترك لها الحرية الشخصية في اختياراتها.

وكشفت سارة عن أكثر أكلة يحبها والدها وهي “الملوخية” ويحب الشاي ولا يحب القهوة، ويحب الحلويات كثيرا.

يذكر أن عادل إمام احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ80، وهو ما تزامن مع عرض مسلسله “فلانتينو” خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.