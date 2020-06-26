تراند اليوم : كاملة أبو ذكري : مستحيل أشتغل مع هؤلاء النجوم – فيديو

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري عن الممثلين الذين لا تحب العمل معهم.

وقالت خلال لقاء مع برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر قناة وإذاعة “نجوم F.M” إن هناك نوعية من الممثلين عملت معهم من قبل وترفض أن تكرر التجربة.

وأوضحت أنها لا تمل من أسئلة الممثل الذي يعمل معها، بل على العكس كل من يسأل ويحب عمله تفضل التعاون معه، وأعطت مثالا بذلك الفنان أحمد الفيشاوي، موضحة أنه عندما يعمل معها قد يتصل بها 50 مرة ليسألها عن أمور حول الشخصية، لكنها لا تنزعج لأنه في النهاية هذا لمصلحة العمل.

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وعن الممثلين الذين ترفض العمل معهم قالت: مثلا من يتشاجر مع عامل أو شخص بسيط، ثم يتقرب من المخرج أو الفنان ويتودد له، أو مثلا فنانة تتأخر على موعد التصوير وتجعل الجميع ينتظرونها، وكأنها هكذا تصبح نجمة.

وأوضحت أنها تعاملت مع هذه النوعية ولن تكرر التجربة أبدا قائلة: “مرة ومتتكررش”.