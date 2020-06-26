تراند اليوم : أول فرحتي .. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد إبنته ملك – صورة

شارك أحمد زاهر , جمهوره بصور جديدة برفقة ابنته ملك، عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام ” .

وعلق أحمد زاهر على الصورة قائلًا:” كل سنه وانتي طيبه يا روح قلبي يا اول فرحتي ربنا يحميكي ويخليكي ليا يا اجمل و احن و اطيب بنوته في العالم بحبك يا ملك “.

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

Advertisements

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

https://www.instagram.com/_u/ahmedzaherofficial1/?utm_source=ig_embed&ig_mid=16B4FD9F-620F-4620-A8E3-7534E8FEE7F1