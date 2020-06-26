تراند اليوم : والنبي إدعولها .. ريهام عبد الغفور تتوسل للجمهور للدعاء لرجاء الجداوي – شاهد

لا تزال الفنانة رجاء الجداوي تعاني من تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

طلبت الفنانة ريهام عبد الغفور الدعاء بالشفاء لرجاء الجداوي، حيث نشرت صورتها عبر حسابها على Instagram، وعلّقت كاتبة: “أرجو الدعاء لأمي التانية وحبيبتي وأكرم وأحن وأطيب إنسانة وأم وصديقة وزميلة.. ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي ويرجعك لينا بألف سلامة”.

يذكر أن رجاء الجداوي نُقلت منذ أول يونيو الجاري، للعناية المركزة بالدور الأول من مستشفى العزل بالإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد في نهاية مايو الماضي.

وكانت قد شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم، وأحمد صفوت.‎