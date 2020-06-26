تراند اليوم : أسما أبو اليزيد تطلب من جمهورها الدعاء لوالدها – شاهد

طلبت الفنانة أسماء أبو اليزيد، من جمهورها الدعاء لوالدها الراحل.

ونشرت أسماء، صورة وهي تمسك يده وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وعلقت على الصورة قائلة :” اذا تكرمتم افتكروا أبويا في دعائكم و صلاتكم و اقرأوا له الفاتحة .. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وكان والد الفنانة أسماء ابو اليزيد، قد توفي منذ أشهر طبقا لما اعلنت صديقتها الفنانة هبة عبدالعزيز عبر صفحتها بموقع إنستجرام.

ونشرت هبة دعاء، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “توفى والد أسماء أبو اليزيد، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم “.