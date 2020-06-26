تراند اليوم : الجمهور يتذكر أغاني عامر منيب ويرفعه لتريند تويتر

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج عامر منيب، جاء ذلك لإستعادة ذكريات وأغانى النجم الراحل عامر منيب والدعاء له بالرحمة.

وجائت تغريدات رواد تويتر كالتالى :

-خلينا متفقين ان عامر منيب هو العظمه الحقيقه

-مفيش اجمل من احساس عامر منيب و هو بيغني بجد

“عامر منيب”

اللهم ارحم هذا الإنسان الجميل رحمة واسعة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة والمسلمين

-الله يرحمه كان فنان محترم عامر منيب

-الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ،عامر منيب اما بفتكره بفتكر احلى ايام عيشتها.

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-بحب عامر منيب اوى و بعتبره واحد من اهلى و كل فتره بفتكره و ادعيله ربنا يرحمه يارب

-بحب عامر منيب وصوت عامر منيب وافلام عامر منيب

-الله يرحمك يعم عامر منيب والله صوتك و احساسك مش هيتعوضوا

-اغاني عامر منيب دي بتدخل قلبي

-عامر منيب دا كان من الشخصيات الراقيه والهاديه الجميله جدا

بحب اسمعه وبحب طريقة تمثيله بجد بحسه مختلف