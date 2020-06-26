فن ومشاهير

تراند اليوم : الجمهور يتذكر أغاني عامر منيب ويرفعه لتريند تويتر

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Amiraali 0 تبليغ

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دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج عامر منيب، جاء ذلك لإستعادة ذكريات وأغانى النجم الراحل عامر منيب والدعاء له بالرحمة.

 

وجائت تغريدات رواد تويتر كالتالى :

-خلينا متفقين ان عامر منيب هو العظمه الحقيقه

 

-مفيش اجمل من احساس عامر منيب و هو بيغني بجد

 

“عامر منيب”

اللهم ارحم هذا الإنسان الجميل رحمة واسعة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة والمسلمين

 

-الله يرحمه كان فنان محترم عامر منيب

 

-الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ،عامر منيب اما بفتكره بفتكر احلى ايام عيشتها.

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-بحب عامر منيب اوى و بعتبره واحد من اهلى و كل فتره بفتكره و ادعيله ربنا يرحمه يارب

 

-بحب عامر منيب وصوت عامر منيب وافلام عامر منيب

 

-الله يرحمك يعم عامر منيب والله صوتك و احساسك مش هيتعوضوا

 

-اغاني عامر منيب دي بتدخل قلبي

 

-عامر منيب دا كان من الشخصيات الراقيه والهاديه الجميله جدا

بحب اسمعه وبحب طريقة تمثيله بجد بحسه مختلف

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