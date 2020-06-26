متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة التونسية هند صبري عن بدء عر فيلمها “نورا تحلم” عبر منصّة “نتيفلكس” حيث شاركت الجمهور فرحتها بهذا الخبر عبر حسابها على موقع إنستغرام. هند قالت: “سعيدة جداً لإعلان ان فيلم نورا تحلم الان يعرض على نتفليكس!” ولم تكد تمرّ ساعات قليلة حتى تصدّر إسم هند موقع تويتر من خلال عنوان الفيلم حيث اشاد الجمهور بأدائها وبقصة العمل المميزة. يشار إلى أن فيلم “نورا تحلم”، للمخرجة التونسية، هند بو جمعة، توج بجائزة التانيت الذهبي، في الدورة الـ30 لمهرجان “أيام قرطاج السينمائية” بتونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تتصدّر مواقع التواصل بعد ساعات على إعلانها هذا الخبر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.