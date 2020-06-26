مفاجأة سارة لمحبّي جان يامان في الوطن العربي

متابعة بتجــــــــرد: قبل أيام قليلة من بدء عرض مسلسل “السيد الخطأ” للنجم التركي جان يامان عبر الشاشات التركية، تم الإعلان عن تزامن هذا الأمر مع بثه عربيًا أيضًا.

وفي التفاصيل، حصلت مجموعة mbc على حقوق عرض المسلسل حيث ستقوم منصة شاهد الإلكترونية ببثّه مع إتاحة خيار الدبلجة والترجمة باللغة العربية على حدٍّ سواء.

يُذكر أنّ المسلسل تشارك في بطولته إلى جانب جان يامان، الممثلة أوزجي أوزبرنجي وسيبدأ عرضه في تركيا مساء اليوم الجمعة.