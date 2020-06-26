ويل سميث يدعم هذه المغنية الشابة ويتولى إنتاج أوّل فيلم لها

متابعة بتجـــــــــــرد: حصلت شركة Paramount Pictures على حقوق تحويل كتاب Bounce إلى فيلم. ويشارك في إنتاج هذا الفيلم كل من المنتج جيمس لاسيتر والممثل ويل سميث والممثل كاليب بينكيت.

الفيلم مقتبس من كتاب Bounce لمؤلفته Megan Shull، وستقوم ببطولته المغنية الأميريكية Jojo Siwa، على أن تتولى كتابة السيناريو الخاص به Josann McGibbon، بحسب موقع Variety.

وكتبت McGibbon من قبل عددًا من الأفلام نذكر منها Runaway Bride عام 1999، وThe Favor عام 1994، إضافة إلى مسلسل Desperate Housewives عام 2015.

يذكر أن ويل سميث، يحضر لبطولة فيلم جديد يحمل اسم Emancipation سيكون من إخراج أنطوان فوكوا، ويكتب السيناريو الخاص به William N. Collage وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، لشخص يدعى بيتر، يهرب من العبودية.

يذكر أن آخر أفلام ويل سميث كان فيلم Bad boys for life، والذي جسد من خلاله دور المحقق مايك لوري، وعرض في السينمات في شهر يناير الماضي.