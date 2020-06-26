فيلم رعب جديد من بطولة نيكولاس كيدج

متابعة بتجـــــــــرد: يشارك الممثل نيكولاس كيدج في فيلم الرعب Wally’s Wonderland، وهو من إخراج كيفين لويس وتأليف G.O. Parsons.

وجرى بيع حقوق عرض الفيلم بواسطة شركة الإنتاج Foresight Unlimited في عدة دول منها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية، خلال أحداث سوق “كان” الافتراضي، بحسب موقع Variety.

وقال مارك دايمون رئيس مجلس إدارة Foresight Unlimited: “بالتأكيد، جزء من سبب بيع Willy’s Wonderland بشكل جيد للغاية، هو الارتفاع الكبير في الطلب على أفلام الإثارة.. وبعد عرض لقطات المشترين أكدوا على إعجابهم بما شاهدوه”.

وبدأ سوق كان الافتراضي يوم 22 الشهر الجاري، وينتهي اليوم، ويهدف الإصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

ويجمع أكثر من 8500 مشارك، ويجرى تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وتتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل.

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ويوفر سوق كان فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، ومحادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.

وفيلم Wally’s Wonderland، يشارك في بطولته بيث جرانت، كايلي كوان، وإيميلي توستا.

يذكر أن نيكولاس كيدج، أعلن أيضا في فترة سابقة عن خوضه بطولة فيلم The Unbearable Weight of Massive Talent.

يظهر “نيكولاس كيدج” بشخصيته الحقيقية، حيث يجسد نفسه في الفيلم.. بحسب موقع Collider. وخلال أحداث الفيلم يضطر “كيدج” الممثل بقبول عرض قيمته مليون دولار لحضور عيد ميلاد ملياردير ميكسيكي، لأنه في حاجة للمال.

الفيلم من إخراج Tom Gormican، والذي سيقوم بكتابة السيناريو مع Kevin Etten، وهو من نوعية الأفلام الكوميدي.