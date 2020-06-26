مي عمر تنضم لفريق “نسل الأغراب”

متابعة بتجــــــــــرد: رشح المخرج المصري محمد سامي، الفنانة مي عمر للمشاركة في مسلسله الجديد «نسل الأغراب»، من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأفادت بعض المصادر أن مي وافقت بشكل نهائي على المشاركة في المسلسل، ومن المقرر توقيعها على العقود بشكل رسمي خلال أيام، على أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها نهاية العام الجاري.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر كانت مشاركتها في مسلسل «الفتوة»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.