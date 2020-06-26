قلب وخرزة زرقاء.. هكذا احتفل أحمد السقا بيوم ميلاد زوجته

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد السقا، على حسابه في “إنستغرام” صورة تجمعه مع زوجته وابنه ياسين، بمناسبة عيد ميلاد زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث كتب في تعليقه عليها: “Happy birthday my love.. ربنا يخليكي لينا ومايحرمنيش منك”، واختتم تعليقه بإيموجي “قلب وخرزة زرقاء”، لمنع الحسد.

يذكر أن النجم أحمد السقا، أعلن عودته لدراما رمضان من خلال مسلسل “نسل الأغراب”، الذي يجمعه للمرة الاولى في الدراما مع النجم أمير كرارة، بعد مشاركتهما معاً في فيلم “هبوط اضطراري” منذ ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى حلول أحمد السقا ضيف شرف في فيلم “حرب كرموز” ومسلسل “الاختيار”، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل وتدور أحداثه في منطقة الصعيد.

وكان السقا صرّح بأن تعاونه مع النجم والصديق أمير كرارة، سيكون بمثابة “لقاء الكبار” في الدراما التلفزيونية، خاصة أن كرارة يعد واحداً من أبرز نجوم مصر الوطن العربي حالياً، وتواجدنا معاً سيجعل الأحداث تشتعل لحظة بلحظة في المسلسل، موضحاً أن العمل يقدم أهل الصعيد بطريقة مختلفة ومميزة عما قدمته الدراما من قبل.