ناجي أسطا يُغني غدر أقرب شخص: قليل الأصل

متابعة بتجـــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام، طرح النجم اللبناني ناجي أسطا أغنيته الجديدة “أقرب شخص” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى؛ وترافق إصدار الأغنية مع عرض الكليب خاص بها عبر قناة ناجي الرسمية في موقع “يوتيوب”.

يتناول “أسطا” في الأغنية موضوعًا إجتماعيًا واقعيًا، يمس كل شخص، فيُغني قلّة الوفاء وغدر أقرب الناس بإحساس صادق يُترجم قصصًا عاشها كثر من بيننا وكان الخذلان نتيجتها في أغلب الأحيان، ويقول في أحد المقاطع: “إيدك لو تمدّا.. إبن الأصل حدّا.. بس اللي بيعضا.. هوّي قليل الأصل”.

أغنية “أقرب شخص” من كلمات مازن ضاهر ولحن فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب فيحمل فكرة جديدة بالنسبة لناجي من توقيع المخرج اللبناني سعيد الماروق.

بتجــــرد، يثبت ناجي أسطا من خلال هذه الأغنية أنه من الفنانين الأذكياء في اختياراتهم الفنية، فيحاكي الواقع بموسيقى وصورة رائعتين ويقدّم “أقرب شخص”، في عمل فنيّ قريب لأذن وعين الجمهور في الوقت نفسه.