الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا وبدء الحوار المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/6/26 09:14 م بتوقيت أبوظبي
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وبدء الحوار بين الفرقاء.
جاء ذلك خلال اجتماعهما الافتراضي، الجمعة، عبر "الفيديو كونفرانس"، والذي تناول العديد من القضايا الهامة من بينها أزمة فيروس كورونا المستجد، والأوضاع في سوريا وإيران وليبيا.
وأصدر الكرملين بيانا عقب الاجتماع جاء فيه: أن بوتين وماكرون أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا".
وأضاف الكرملين أن الجانبين "أكدا دعمهما للدعوة لوقف عاجل لإطلاق النار واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين، والقرار رقم 2510 الذي أكدها، وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كما دعا الرئيسان، الروسي والفرنسي إلى "توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية".
وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الفرنسية بيان :"إن ماكرون يعتقد أن هناك حاجة للتعامل مع جميع الموضوعات الصعبة مع روسيا، وهذا يشمل مزيدا من التقدم في جدول أعمال الأزمة، وخاصة في أوكرانيا".
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