فيديو| وفاء عامر توجه الشكر للطاقم الطبي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة وفاء عامر على تقديم الشكر للأطباء وطاقم التمريض في مستشفيات مصر، بعد المجهود الذي بذلوه على علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "عامر" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أطباء مصر وممرضات مصر وعمال النظافة، شكرا ليكم من القلب، شكرا على تضحياتكم إحنا حاسين".

وعلقت الفنانة وفاء عامر على الفيديو :"شكرا أطباء وتمريض مستشفيات مصر".

وغابت الفنانة وفاء عامر عن رمضان 2020، بينما تشارك في فيلم فيلم "خان نيولا" يشارك فى بطولته نضال الشافعى، محمود البزاوى، أحمد كمال، صبرى فواز وغيرهم، إخراج وسام المدنى.