تجربة يسرا اللوزي مع الولادة بأزمة "كورونا" وهشام سليم يدافع عن نجله.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع المنقضي خروج تصريحات عديدة من نجوم الفن، أدلوا بها في مداخلات هاتفية، أو خلال لقاءات تمت "أونلاين"، وبعضهم قام بالحديث مع الجمهور مباشرة، عبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينهم: "حلا شيحة تنفي إجراء عمليات تجميل، تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية، وحقيقة إصابة عبدالله مشرف بفيروس كورونا المستجد"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

يسرا اللوزي

أجرت الفنانة يسرا اللوزي، لقاءً بالفيديو مع المذيع رامي رضوان في برنامج مساء DMC، وتحدثت يسرا خلال الحلقة عن تجربتها مع الولادة في زمن فيروس كورونا المستجد.

وقالت "واجهت صعوبة قبل ولادتي خاصة في ظل وجود أزمة كورونا، شعرت بالخوف من دخول المستشفى للولادة خشية من أن تكون ملوثة بالكورونا. حاولت القراءة حول أمر كورونا وخطره على الجنين والأم خلال الولادة".

وتابعت "ولدت وأنا أرتدي الكمامة، وهذا الشيء كان مرعبًا بالنسبة لي، خاصة وأنا أعاني من الضغط المنخفض، لكن الحمد لله".

عبدالله مشرف

نفى الفنان عبد الله مشرف، الشائعات التي ترددت اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرضه للإصابة بفيروس كورونا ونقله للمستشفى.

وقال مشرف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المُعروض عبر الفضائية الأولى المصرية، مساء الخميس، إنه غير مصاب بكورونا كما تداول البعض مؤخراً، وأنه يعانى من آلام فى الظهر دخل على إثرها المستشفى، مضيفًا: "لفحة برد في الضهر بسبب التكييف وخفت شوية".

وأضاف الفنان عبدالله مشرف، أن أبنائه فور شعوره بآلام فى الظهر، قاموا بنقله إلى المستشفى، لافتاً إلى أنه أجرى كافة الفحوصات وهو بصحة جيدة الآن.

عمرو سعد

حسم النجم عمرو سعد، الجدل حول ما تم ترويجه من فترة على "السوشيال ميديا"، أنه كان مرشحا لتجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي.

وأكد "عمرو" في لقاء مع سكاي نيوز عربية، أنه لن يقدم سيرة حياة النجم الأسمر.

وتابع: "من حق أي فنان أو زميل يعمل المسلسل اللي بيحلم بيه، والموضوع مالوش علاقة بيا، واللي بيتروج ده إشاعات".

كما وجه "عمرو" الشكر لجمهوره، الذين فاجئوه بكم الحب، الذي وصفه بأنه "أكبر منه"، كما أوضح أن الإعلام كتب أشياء ليس له علاقة بها.

واستكمل: "أنا اتعرض عليا الدور مرتين خلال الـ 10 سنين اللي فاتوا وأنا اعتذرت وقتها لأسباب خاصة جدا، وأنا مش بفكر أعمل شخصية أحمد زكي، والفكرة مش مطروحة بالنسبة لي، ورحلتي الفنية لسه ماكتملتش ومشغول بحاجة معينة".

وكشف أنه سيقدم يوما ما شخصية العالم المصري الكبير أحمد زويل، وهذه وصية العالم الكبير له، ومن الممكن تقديمها بعد عامين.

وأضاف: "هي كانت وصية منه كان حابب إني أعمل أنا الشخصية، ودي كانت في وجود إعلاميين يعرفوا عن الوصية دي، ويارب أكون وقتها قد المسؤولية، وناقشته وقتها في حاجات كتير لما أهداني كتابه".

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مصطفى درويش

قال الفنان مصطفى درويش، إنه وجد حب من داخل وخارج الوسط الفني سواء داخل أو خارج مصر عقب إعلانه إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف درويش، خلال تصريحاته إلى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المعروض عبر قناة "سي بي سي": "شفت حب الناس وده رضا من ربنا والحمد لله، وأنا مدخن شره وبشرب قهوة، وحسيت بصداع مستمر لمدة 3 أيام وارتفاع درجة الحرارة حيث وصلت إلى 41 وعملت تحليل صورة دم في البيت وروحت عملت أشعة على القفص الصدري واكتشفت وجود فيروسات وبعدها عملت المسحة".

وأشار مصطفى درويش إلى عدم علاجه في مستشفى وبقائه في العزل في المنزل حتى تعافيه بعد الخضوع لبروتوكول العلاج بتناول خافض للحرارة وبنادول وليمون وخضروات، لافتًا إلى أن ممارسته للرياضة خففت من أعراض إصابته بكورونا.

هشام سليم

علق الفنان هشام سليم، على الانتقادات التي وجهها البعض لنجله "نور"، بعد ظهوره مؤخرًا في مقطع فيديو، تحدث خلاله عن واقعة انتحار سارة حجازي، وأكد خلال الفيديو أنه لم يكن لديه خلل هرموني، ولم يجر عملية تصحيح بل تحويل جنسي.

ومن جانبه رد الفنان هشام سليم على تصريحات نجله، قائلًا: "أنا شايف إنها شجاعة منه إنه بيحاول يفهم الناس الحقيقة ومبيحاولش يستخبى ورا أي ستار، وأنا مقولتش كلام مختلف، أنا مابشوفش الحاجات دي، ومش بقرأ الحاجات دي، لكن في ناس كلموني وقالولي، فعلا مش عارف قال تحول أو تعمد مش عارف، ولكن أنا من البداية قلتله انت داخل على مرحلة جديدة جدًا وخطرة جدًا".

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة له مع et بالعربي،: "مش عاوز أقوله هو غلطان إنه بيقول الصراحة لأن مع الأسف أنا متربي على كده، الناس بتقول عليه إنه ميعرفش ربنا وأن ربنا هيحرقه، إبني مابيدورش غير على كلمة واحدة اللي هي الرحمة، ارحموه عاوز الرحمة علشان يعرف يعيش".

وأكد الفنان هشام سليم أن نجله يمر بأزمة نفسية تؤثر عليه وعلى أسرته بالكامل بسبب الانتقادات التي يتلقاها من بعض الأشخاص: "أنا عاوز ابني يعيش قريب مني، مع الأسف مع حاجة زي كدة هيشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيله وأصدقاء والكل هنا، إنتوا بترغموه بقسوتكم أنه يدور على حته تانية يعيش فيها".

عن رجاء الجداوي

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الفنانة رجاء الجداوي، لم تحصل على علاج بلازما المتعافين ثلاث مرات، موضحًا: "مرة واحدة فقط".

وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، إن التعامل مع الفنانة القديرة يكون بالمماثلة لأي مريض آخر، وإن مروجي شائعة حصولها على بلازما ثلاث مرات عارية تمامًا من الصحة، موضحًا: "ما تتلقاه رجاء الجداوي يتلقاه أي مريض آخر".

وتابع: "عندما تلقت رجاء الجداوي العلاج بالبلازما تحسنت حالتها، ولكن بعض العوامل الطبية الأخرى أدت إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل".

حلا شيحة

ظهرت الفنانة حلا شيحة، لايف لأول مرة عبر حسابها على إنستجرام، وكانت بجوارها المذيعة شيرين عرفة، إحدى صديقاتها المقربات، وردت حلا، على أسئلة متابعيها لها.

كشفت عن عمرها الحقيقي، إذ تبلغ 40 عامًا، وعن رأيها في رفع الحظر "قلقني شوية، ولازم نحافظ على نفسنا، وننزل للضرورة لابسين الكمامة، وبلاش تجمعات".

ونفت إجراء عمليات تجميل، موضحة "أنا زي ما أنا.. معملتش عمليات تجميل، ولكن عملت بعض الحاجات البسيطة وليست عمليات، ولم أنفخ شفايفي زي البنات".