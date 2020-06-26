حمادة هلال يطلب من الجمهور الدعاء لوالدته بالشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان حمادة هلال، عن مرور والدته بوعكة صحية، مطالبا جمهوره بالدعاء لها.

ونشر هلال، صورة قديمة تجمعه بوالدته خلال أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالسعودية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اسألكم الدعاء.. ‏يارب اشفي أمي.. يا رب ‏اشفي أمي.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

يُذكر أن أخر أغاني الفنان حمادة هلال حملت عنوان "يا جمالها"، وظهرت معه في الفيديو كليب الفنانة الشابة منة عرفة. كما طرح كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، كلمات محمد البنداري وسلمى رشيد، وألحان وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبدالسلام.

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