محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

احتفل الفنان مصطفى حجاج، بزواج شقيقه فهمي، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر مصطفى، صورا له مع شقيقه، وعلق "مبروك، مبروك يا روح قلبي، فرحة عمري بيك يا فهمي يا حجاج.. نور عين أخوك.. فهمي حجاج اتجوز يا ناس".

فيما حرص الفنان أحمد باتشان، على تهنئة مصطفى حجاج على زواج شقيقه، وعلق: "مبروك يا فهمي وعقبالك يا درش".

يذكر أن مصطفى حجاج، كان آخر ألبومات الغنائية "هتزهزه"، وطرحه مطلع العام الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حجاج يحتفل بزواج شقيقه.. وباتشان: "عقبالك يا درش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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