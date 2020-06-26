بسبب فيروس كورونا.. وفاة الفنان العراقي مناف طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن علي الخالدي الصحفي ومقدم البرامج العراقي، وفاة الفنان العراقي مناف طالب، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وكتب الخالدي، تعليقًا على صورتين للراحل: "بسبب كورونا الفنان العراقي الأستاذ مناف طالب في ذمة الله".

مناف ولد في مدينة الكوت عام 1940، عمل بالمسرح وبعدها انتقل للتليفزيون، ومن بين أعماله: مسلسلات "حرائق الرماد"، "متى ننام"، "سارة خاتون"، "طريق نعيمة"، "عندما تُسرق الأحلام".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت خروج شائعة وفاة مناف قبل أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا، حتى تم الإعلان اليوم الجمعة 26 يونيو، من قبل نقابة الفنانين العراقيين عن وفاته عصر اليوم.