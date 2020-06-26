ولادتي وقت الـ"كورونا" أصعب ما بحياتي.. أبرز تصريحات يسرا اللوزي لـ "مساء DMC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أجرت الفنانة يسرا اللوزي، أمس الخميس، مداخلة بالفيديو مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء DMC، وتحدثت يسرا خلال الحلقة عن العديد من التفاصيل، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

- الأمومة صعبة وجميع الأهالي تعلم ذلك.

- أنا وزوجي اخترنا اسم "نادية"، لطفلتنا واعتدنا على عدم معرفة نوع الجنين كي يكون الأمر مفاجأة.

- نُعد قائمة بها العديد من الأسماء للأولاد والبنات ونختار في النهاية ما نستقر ونتفق عليه.

- واجهت صعوبة قبل ولادتي خاصة في ظل وجود أزمة كورونا.

- شعرت بالخوف من دخول المستشفى للولادة خشية من أن تكون ملوثة بالكورونا.

- حاولت القراءة حول أمر كورونا وخطره على الجنين والأم خلال الولادة.

- لم أحصل على معلومات كافية حول الأمر وهو ما أصابني بالذعر، وشعرت بالخوف على حياتي وحياة الطفل.

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- كل المواليد في ظل أزمة كورونا سيكون لديهم نقطة تكبر على أصحابهم: "جيل كورونا".

- ولدت وأنا أرتدي الكمامة، وهذا الشيء كان مرعبًا بالنسبة لي، خاصة وأنا أعاني من الضغط المنخفض، لكن الحمد لله.

- تفاجئت بردود الأفعال على دوري في "بخط اليد"، خاصة وأنا أقدم خلاله ضيفة شرف".

- أحمد رزق كان يرسل لي تعليقات الجمهور على شخصيتي في المسلسل والحمد الله اختياري كان موفق.

- فيلم العنكبوت مختلف كليًا، وهو بطولة جماعية وجميع النجوم أدوارهم مؤثرة لكن عدد المشاهد ليس كبير.

- بدأت تصوير العنكبوت مع بداية حملي، وأثناء التصوير بدأ وزني يزداد وحاولنا التحايل، وأوقفت تصوير عند الولادة ومازال يتبقى لي يوم تصوير.

- الجمهور يرانا على إننا ليس بشر مثلهم، ويتوقعون إننا لم ندخل المطبخ، ولكن إحنا أسرة لها أصول سورية، نحب الأكل مظبوط، وعملت فتة المكدوس بعد 3 سنوات من طلب زوجي لها: "كان بيطلبها مني من 3 سنين بس مكنتش فاضية بعمل حاجات تانية إنما الاكلة دي بالتحديد بتاخد وقت وترتيبات تانية".

وكان آخر أعمال يسرا اللوزي، مسلسل "بخط اليد"، كما إنها تواصل تصوير فيلم "العنكبوت"، مع أحمد السقا ومنى زكي، وعدد من النجوم.