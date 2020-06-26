تراند اليوم : فيروس كورونا يخطف روح فنان عربي شهير

أعلنت وسائل إعلام عراقية ، اليوم الجمعة وفاة الفنان العراقي مناف طالب عن عمر ناهز 80 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان، الفنان الراحل، قائلة: ”ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية، في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة (26 حزيران 2020) سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان“.

وأصيب الفنان طالب، قبل أيام بفيروس كورونا، وخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة بغداد.

وولد الفنان العراقي، عام 1940في محافظة واسط، وتخرج في معهد الفنون الجميلة، وانتقل إلى محافظة ديالى ليمارس مهنة التدريس هناك.

وابتدأ أعماله خلال سبعينيات القرن الماضي، عبر برنامج ”أريد أبرد كلبي“، واستمر في أعماله، حتى احتلال العراق عام 2003، متنقلا بين المسرح والتلفزيون.

وشارك ”طالب“ في أعمال تلفزيونية عدة أبرزها: عش المجانين، رائحة العاقول، زوجة حالا، وجر السلالم، ونكرة السلمان، وذلك خلال وجوده في سوريا، عندما غادر العراق عام 2006.