نشرت الفنانة الشابة ريم مصطفى صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، علقت مصطفى على الصورة قائلة إن اللطف هو مرآة تعكس جمال القلب. مرآة تعكس جمال القلب. تفاعل عدد كبير من جمهور ريم مع منشورها وصورتها فحصلت على إعجاب أكثر من 30 ألف شخص والعديد من التعليقات من بينهم الفنان أحمد طلعت والذي علق على الصورة وشبه ريم بمرجانة. من 30 ألف شخص والعديد من التعليقات من بينهم الفنان أحمد طلعت والذي علق على الصورة وشبه ريم بمرجانة. Advertisements يذكر أن ريم مصطفى تنتظر عرض مسلسلها الجديد شديد الخطورة مع أحمد العوضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريم مصطفى: اللطف مرآة تعكس جمال القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.