صورة.. نوال الزغبي تلتقي بـ رامي عياش وزوجته

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة برفقة الفنان رامي عياش وزوجته داليدا عياش، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". شاركت نوال جمهورها الصورة عبر خاصية "ستوري"، وذلك من خلال عشاءها أمس معهما. يذكر أن نوال قد طرحت مؤخراً أغنية "اتحاربت" كـ تتر للمسلسل الرمضاني "ٍلسلطانة المعز"، من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجل أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي، توزيع:أحمد إبراهيم. "اتحاربت" كـ تتر للمسلسل الرمضاني "ٍلسلطانة المعز"، من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجل أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي، توزيع:أحمد إبراهيم.

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