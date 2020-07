فيديو .. جيمس بلانت يطرح أحدث كليباته Should I Give It All Up

طرح الفنان العالمي جيمس بلانت أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Should I Give It All Up، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات

العالمي يوتيوب.

وكليب Should I Give It All Up من ألبوم Once Upon A Mind، والذي تم طرحه مؤخرًا بجميع الأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية.

يذكر أن الفنان العالمي جيمس بلانت طرح مؤخرًا كليب بعنوان The Greatest، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.