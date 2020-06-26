نسرين طافش لجمهورها: أقترب من أي شيء يبقيك مبتهج

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت طافش على الصورة موجهة رسالتها لجمهورها وقالت "أقترب من أي شيء يبقيك مبتهج فأنت حي".

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع رسالة سرين طافش فحصلت على أكثر من 100 ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية ومن بينهم تعليق الفنانة لقاء الخميسي.

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يذكر أن نسرين طافش شاركت في مسلسل ختم النمر والذي عُرض هذا العام مع أحمد صلاح حسني وميريهان حسين، كما شاركت العام الماضي في فيلم نادي الرجال السري مع كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدواني.