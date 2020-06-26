بصورة من الكعبة.. حمادة هلال يتمنى الشفاء العاجل لوالدته

تمنى النجم حمادة هلال الشفاء العاجل لوالدته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر حمادة هلال صورة تجمعه بوالدته عند الكعبة المشرفة، وعلق عليها قائلًا: اسألكم الدعاء يارب اشفي امي اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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يذكر أن النجم حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان ست الناس، والكليب من إخراج أحمد بدران، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.