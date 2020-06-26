تمنى النجم حمادة هلال الشفاء العاجل لوالدته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر حمادة هلال صورة تجمعه بوالدته عند الكعبة المشرفة، وعلق عليها قائلًا: اسألكم الدعاء يارب اشفي امي اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يذكر أن النجم حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان ست الناس، والكليب من إخراج أحمد بدران، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من الكعبة.. حمادة هلال يتمنى الشفاء العاجل لوالدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.