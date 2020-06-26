الليلة.. حفل غنائي لفريق جدل "أون لاين"

يستعد الفريق الغنائي الشهير "جدل" لحفله الغنائي الاول بتقنية "أون لاين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يذاع الحفل الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً، برعاية إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر. يأتي الحفل ضمن الموسم الثاني من مهرجان الموسيقى "أون لاين" لذي شارك في موسمه الأول الكينج محمد منير، والفريق الغنائي "مسار إجباري"، والفنان الأردني عزيزمرقة، وحصلت الحفلات على مسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب". الموسيقى "أون لاين" لذي شارك في موسمه الأول الكينج محمد منير، والفريق الغنائي "مسار إجباري"، والفنان الأردني عزيزمرقة، وحصلت الحفلات على مسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

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